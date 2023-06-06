Армия РФ подорвала Каховскую ГЭС: что делать жителям опасных районов (ВИДЕО)

Российские войска в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российская армия совершила очередной акт террора. Она подорвала Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов", - отметил он.

Прокудин призвал жителей собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

"Отдельно обращаюсь к жителям левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно покиньте опасные территории", - призвал глава ОВА.

В МВД назвали населенные пункты, в которых объявлена эвакуация

Пресс-служба МВД сообщила, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаровка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон - остров Корабел.

В МВД предупредили, что уровень воды поднимается и призвали всех находящихся в зоне опасности:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

"И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление. Поэтому пользуйтесь информацией только из официальных источников Украины. Доверяйте полицейским, спасателям ГСЧС и нашим защитникам", - подчеркнули в МВД.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает, что из-за подрыва Каховской ГЭС и дамбы в водохранилище стремительно падает уровень воды. Каждый час – почти на 15 сантиметров.