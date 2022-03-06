Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов: работают два энергоблока из шести

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Александр Старух.

По данным Госатомрегулирования, из шести энергоблоков в сети находятся два. Один блок на ремонте, другие три остановлены.

"Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что "автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменения радиационного состояния на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксированы".

По словам губернатора Запорожской области, присутствие на территории ЗАЭС и Энергодара вооруженных российских оккупантов и тяжелой техники вблизи АЭС оказывает психологическое давление как на персонал АЭС, так и на население.

"В городе перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", — говорится в сообщении губернатора.

Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Позже в Укрэнерго заявили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работал только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.

В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов приехать в украинский Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с украинскими АЭС. Об этом сообщает телеграм-канал "Энергоатома".