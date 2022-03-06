Запорізька АЕС залишається під контролем російських окупантів: працюють два енергоблоки із шести

Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі, залишається під контролем російських окупантів.

Про це повідомив губернатор Запорізької області Олександр Старух.

За даними Держатомрегулювання, із шести енергоблоків у мережі знаходяться два. Один блок – на ремонті, інші три зупинено.

"Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації", — йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що "автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, зміни радіаційного стану на майданчику АЕС, у ВС та СЗЗ не зафіксовані".

За словами губернатора Запорізької області, присутність на території ЗАЕС та Енергодару озброєних російських окупантів та важкої техніки поблизу АЕС чинить психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення.

"У місті перебої з мобільним зв'язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі з продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", — йдеться у повідомленні губернатора.

Раніше війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Пізніше в Укренерго заявили, що станція не постраждала. На ЗАЕС працював лише один блок, інші переведені у безпечний режим та відключені від енергосистеми.

У свою чергу Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий приїхати до українського Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з українськими АЕС. Про це повідомляє телеграм-канал "Енергоатому".