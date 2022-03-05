Шмигаль закликав направити на українські АЕС представників ЄС та МАГАТЕ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергетики та Європейського Союзу направити на усі п'ять атомних станцій України миротворчих груп із представників ЄС, МАГАТЕ, Державного агентства ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Про це глава уряду заявив у своєму відеозверненні.

За словами прем'єра, радіація не має меж, а можливою зоною поразки є весь світ.

“Вкотре закликаю міжнародне співтовариство в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ. Це питання безпеки всього світу!”, – наголосив Шмигаль.

Раніше Україна просила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами, тобто ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) та активізувати дії щодо недопущення актів тероризму одразу після захоплення військами РФ зони ЧАЕС

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська захопили адміністративний корпус найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Раніше війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли ЗАЕС, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що станція не постраждала. На ЗАЕС працює лише один блок, решта переведено в безпечний режим та відключено від енергосистеми.

У свою чергу, у ДІЯРУ наголосили, що у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції в ніч на 5 березня повітряні маси рознесуть радіоактивний пил на Кавказ, прикаспійський регіон та Казахстан.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий приїхати до українського Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з українськими АЕС.