МАГАТЕ створило центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запустило у цілодобовому режимі Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні організації в Twitter, рішення було ухвалено через пожежу на Запорізькій атомній електростанції, яка була викликана обстрілами російської армії.

"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністра енергетики США Дженніфера Гренголма з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною у зв'язку з обстрілами російською армією Запорізької АЕС.

"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженіфер Гренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря і танків. На станції пожежа, і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежних окупанти не пускають на тер. Я звернувся з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною", – повідомив міністр.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 березня окупаційні війська РФ прорвалися до міста Енергодар Запорізької області та обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа у навчально-тренувальному корпусі.

За інформацією ДСНС, спалах відбувся на третьому, четвертому та п'ятому поверхах.

До 06:20 пожежу на Запорізькій АЕС було ліквідовано.

У зв'язку із цією ситуацією президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських лідерів.