Армія РФ намагається прорватися в Енергодар: на блокпосту розпочався бій, окупанти бомблять місто

Російські війська підійшли до Енергодару і намагаються увійти до міста. На блокпосту прямо зараз триває бій, тероборона, зокрема, дає відсіч ворогові і робить все, щоб не пропустити російських окупантів.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов та радник міського голови Віктор Бучнев.

Близько 16:45 Орлов опублікував інформацію про те, що до Енергодару наблизилась колона військової техніки. За попередньою інформацією, до міста підійшло понад 100 одиниць важкої техніки.

Окупантів зустріли біля блокпоста, їм перекрили дорогу, українські бійці приготувалися вступити у бій.

Ситуація у Енергодарі напружена. Відео: Facebook Віктор Бучнев

"На блокпосту триває бій. Наші хлопці опираються і роблять все, що від них залежить, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією на вул. Каштановий, вул. Молодіжній при обстрілі постраждали кілька будинків", — повідомив оперативну інформацію Орлов.

На місце влучення снаряда виїхали рятувальники, щоб ліквідувати пожежу.

Крім того, через обстріл російських окупантів у місті відсутнє водопостачання, у деяких мікрорайонах немає світла.

Також стало відомо, що в Енергодарі окупанти вже транслюють фейкове звернення президента України Володимира Зеленського щодо капітуляції, намагаються зірвати опір.

"Кілька сайтів Енергодару транслюють як звернення Президента України щодо капітуляції. Це зухвалий фейк. Окупанти всіма способами намагаються зупинити героїчний опір міста", – йдеться у заяві НАЕК "Енергоатом".

У цей час тривають бої інших фронтах. Російські війська 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста Чернігова. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.