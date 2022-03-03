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У Чернігові російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву в центрі міста
Російські війська 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста Чернігова.
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
Багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.
"Поблизу немає НІЯКИХ військових об'єктів. Поруч знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок", — зазначив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.