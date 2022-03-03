Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре города

В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре города
В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре города

Русские войска 3 марта нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города Чернигова.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

"Поблизости нет НИКАКИХ военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - отметил он.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Автор:
Светлана Манько