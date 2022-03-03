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В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре города
Русские войска 3 марта нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города Чернигова.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.
"Поблизости нет НИКАКИХ военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.