В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре города

Русские войска 3 марта нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города Чернигова.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

"Поблизости нет НИКАКИХ военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - отметил он.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.