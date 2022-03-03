Армия РФ пытается прорваться в Энергодар: на блокпосту начался бой, оккупанты бомбят город

Российские войска подошли к Энергодару и пытаются войти в город. На блокпосту прямо сейчас идет бой, тероборона, в том числе, дает отпор врагу и делает все, чтобы не пропустить российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов и советник городского головы Виктор Бучнев.

Около 16:45 Орлов опубликовал информацию о том, что к Энергодару приблизилась колона военной техники. По предварительной информации, к городу подошло более 100 единиц тяжелой техники.

Оккупантов встретили возле блокпоста, им перекрыли дорогу, украинские бойцы приготовились вступить в бой.

Ситуация в Энергодаре напряженная. Фото: Facebook Виктор Бучнев

"На блокпосту продолжается бой. Наши ребята сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации, на ул. Каштановой, ул. Молодежной при обстреле пострадали несколько домов", — сообщил оперативную информацию Орлов.

На место попадания снаряда выехали спасатели, чтобы ликвидировать возникший пожар.

Кроме того, из-за обстрелов российских оккупантов в городе отсутствует водоснабжение, в некоторых микрорайонах нет света.

Также стало известно, что в Энергодаре оккупанты уже транслируют фейковое обращение президента Украины Владимира Зеленского о капитуляции, пытаются сорвать сопротивление.

"Несколько сайтов Энергодара транслируют как обращение Президента Украины о капитуляции. Это дерзкий фейк. Оккупанты всеми способами пытаются остановить героическое сопротивление города", – говорится в заявлении НАЭК "Энергоатом".

В это же время продолжаются бои на других фронтах. Русские войска 3 марта нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города Чернигова. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.