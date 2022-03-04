МАГАТЭ создало центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запустило в круглосуточном режиме Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций.



Как говорится в сообщении организации в Twitter, решение было принято из-за пожара на Запорожской атомной электростанции, который был вызван обстрелами российской армии.

"МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в сообщении.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к министру энергетики США Дженниферу Гренголму с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной в связи с обстрелами российской армией Запорожской АЭС.

"Только что провел телефонный срочный разговор с министром энергетики США госпожой Дженнифер Гренголм. Сообщил, что российские войска обстреливают ЗАЭС с воздуха и танков. На станции пожар, и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! Пожарных оккупанты не пускают на территорию станции. Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", – сообщил министр.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта оккупационные войска РФ прорвались к городу Энергодар Запорожской области и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

По информации ГСЧС, возгорание произошло на третьем, четвертом и пятом этажах.

К 06:20 пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован.

В связи с этой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам.