В случае аварии на ЗАЭС воздушные массы разнесут радиоактивную пыль на Кавказ, прикаспийский регион и Казахстан

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции в ночь на 5 марта воздушные массы разнесут радиоактивную пыль на Кавказ, прикаспийский регион и Казахстан. Соответствующие расчеты опубликовала Государственная инспекция по ядерному регулированию на своем Facebook.

Модель была опубликована в 20:30 и актуальна на протяжении 9 часов на случай аварии. Область поражения была получена путем моделирования распространения выброса при одном из сценариев тяжелой аварии с повреждением активной зоны реактора одного из энергоблоков из-за потери охлаждения топлива и выброса из-за неплотности контаймента.

Расчеты проведены с помощью европейских систем поддержки принятия решений JRODOS и ARGOS (для расчетов DSA Норвегия) на базе данных метеорологического прогноза на следующие 3 суток.

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Позже в Укрэнерго заявили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работает только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.

В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов приехать в украинский Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с украинскими АЭС. Об этом сообщает телеграм-канал "Энергоатома".