У разі аварії на ЗАЕС повітряні маси рознесуть радіоактивний пил на Кавказ, прикаспійський регіон та Казахстан

У разі аварії на Запорізькій атомній електростанції в ніч на 5 березня повітряні маси рознесуть радіоактивний пил на Кавказ, прикаспійський регіон та Казахстан. Відповідні розрахунки опублікувала Державна інспекція з ядерного регулювання на Facebook.

Модель була опублікована о 20:30 та актуальна протягом 9 годин на випадок аварії. Область ураження була отримана шляхом моделювання поширення викиду за одного зі сценаріїв важкої аварії з пошкодженням активної зони реактора одного з енергоблоків через втрату охолодження палива та викид через нещільність контайменту.

Розрахунки проведені за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS (для розрахунків DSA Норвегія) на базі даних метеорологічного прогнозу на наступні 3 доби.

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Раніше війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Пізніше в Укренерго заявили, що станція не постраждала. На ЗАЕС працює лише один блок, решта переведено в безпечний режим та відключено від енергосистеми.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий приїхати в український Чорнобиль, щоб проконтролювати ситуацію з українськими АЕС. Про це повідомляє телеграм-канал "Енергоатому".