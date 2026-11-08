“АрселорМіттал Кривий Ріг” розпродаватиме складські запаси, щоб оплачувати охорону підприємства

ArcelorMittal планує мінімізувати витрати на утримання зупиненого металургійного комбінату “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Для покриття поточних потреб підприємства компанія розпродаватиме наявні складські запаси металопродукції, а надалі витрати мають фактично обмежитися охороною території.

Як інформує Dilo, про це пише UAprom, з посиланням на повідомлення фінансового директора ArcelorMittal Дженьюїно Крістіно.

За його словами, зараз компанія перебуває у процесі зупинки українського підприємства і не очікує значної потреби у додатковому фінансуванні для його утримання.

“Ми, безумовно, розпродаватимемо наявні складські запаси, що дозволить покривати потреби комбінату протягом тривалого часу. Після цього, за нашими прогнозами, витрати будуть мінімальними — лише на забезпечення охорони території”, — зазначив Крістіно.

Він додав, що компанія прагне зберегти підприємство у стані, який дозволить у майбутньому відновити його діяльність.

Фінансовий директор ArcelorMittal також заявив, що компанія не очікує суттєвого впливу зупинки “АрселорМіттал Кривий Ріг” на європейський ринок сталі.

За його словами, виробничі потужності в Україні вже суттєво скоротилися через війну, а сам комбінат фактично не постачав значних обсягів продукції на європейський ринок.

Крістіно також звернув увагу на дію країнових тарифних квот на безмитне постачання металопродукції до ЄС.

Зупинка комбінату вже коштувала групі понад $1 млрд

У третьому кварталі 2026 року ArcelorMittal отримала чистий збиток у розмірі $391 млн. У його структурі компанія відобразила $852 млн знецінення активів і ще $293 млн надзвичайних витрат, пов’язаних із зупинкою “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Нагадаємо, зупинка “АрселорМіттал Кривий Ріг” вже коштувала материнській компанії понад $1,1 млрд. Підприємство почали переводити у режим холодної зупинки після серії російських ракетних атак, через які ArcelorMittal заявила про неможливість безпечно та стабільно відновити виробництво.