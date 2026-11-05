Торговельні бар'єри ЄС працюють: квартальний прибуток ArcelorMittal перевищив $2 млрд

Прибутки найбільшого європейського виробника сталі ArcelorMittal SA у третьому кварталі виявилися вищими за очікування аналітиків, що свідчить про перші позитивні наслідки посилення торговельних обмежень з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Показник прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITDA) корпорації склав 2,02 мільярда доларів. Хоча це дещо менше порівняно з 2,06 мільярда доларів у попередньому кварталі, результат перевершив консенсус-прогноз експертів, які очікували 1,89 мільярда доларів.

Ці результати стали першим звітом після набуття чинності з 1 липня значних обмежень Євросоюзу на ввезення імпортної сталі. Тоді ЄС скоротив обсяги безмитних квот та вдвічі підвищив мито на понадквотні поставки — до 50%. Такі протекціоністські заходи посилили позиції місцевих заводів у ціноутворенні, ускладнивши імпорт дешевої продукції до регіону, на який припадає близько половини всіх продажів металу ArcelorMittal.

Запуск доменних печей та виклики на ринку

На тлі захисних кроків Брюсселя ArcelorMittal почала повертати до роботи раніше законсервовані потужності для збільшення присутності в Європі, зокрема відновила роботу доменних печей у Франції, Польщі та Іспанії. Водночас аналітики банку UBS Group AG зауважують, що для повного відображення ефекту від нової торговельної політики у фінансових звітах компаній знадобиться певний час.

Генеральний директор компанії Адітья Міттал відзначив підтримку з боку європейської політики, заявивши, що вона сприятиме вищому завантаженню виробничих потужностей та прибутковості бізнесу в довгостроковій перспективі. За його словами, підвищення цін на європейському ринку вже поступово компенсує негативний вплив подорожчання енергоносіїв.

Раніше запровадження захисних мит у США, Індії та Латинській Америці викликало острах, що надлишки дешевої китайської сталі затоплять ринок ЄС. Проте підвищення тарифів зняло напругу, поки офіційний Пекін поступово береться за скорочення надлишкових потужностей у своєму секторі, обсяг якого наближається до 1 мільярда тонн сталі на рік.

Крім того, за оцінками аналітиків Citigroup Inc, виробник може отримати додаткову вигоду в разі послаблення дії митних обмежень між США та Канадою, оскільки концерн має потужності по обидва боки кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ArcelorMittal продає свій бізнес у ПАР державі за $610 млн задля порятунку від закриття. Найбільша фінансова інституція розвитку Південно-Африканської Республіки — державна Industrial Development Corp. (IDC) — досягла попередньої домовленості з гігантом ArcelorMittal SA про поглинання його південноафриканського підрозділу.