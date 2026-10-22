ArcelorMittal продає бізнес у ПАР державі за $610 млн для порятунку від закриття

Найбільша фінансова інституція розвитку Південно-Африканської Республіки — державна Industrial Development Corp. (IDC) — досягла попередньої домовленості з гігантом ArcelorMittal SA про поглинання його південноафриканського підрозділу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Загальна вартість угоди становить близько 10 мільярдів рандів (орієнтовно 610 мільйонів доларів). Пропозиція IDC передбачає грошову виплату близько 3 млрд рандів, а також взяття на себе боргових зобов'язань компанії ArcelorMittal South Africa Ltd. (AMSA) на суму приблизно 7 млрд рандів.

Транзакція стане однією з наймасштабніших промислових інтервенцій уряду ПАР за останні роки та поверне стратегічний актив під контроль держави. На торгах у Йоганнесбурзі акції AMSA злетіли на 21%, піднявши ринкову капіталізацію компанії до 1,3 млрд рандів.

Порятунок виробництва та зміна структури власності

Переговори щодо порятунку найбільшого виробника сталі в країні тривали з листопада 2023 року, коли AMSA оголосила про намір зупинити два заводи, що випускають критично важливу продукцію для автомобільної та гірничодобувної галузей. Це змусило втрутитися корпорацію IDC, яка вже володіє часткою в бізнесі, та Міністерство торгівлі і промисловості ПАР.

Окрім цього, на початку грудня добігає кінця 10-річна угода з місцевим партнером Likamva Resources, і він навряд чи увійде до нової структури власності. Участь таких партнерів вимагається законодавством країни для розширення економічних прав чорношкірої більшості після епохи апартеїду.

Наразі AMSA вже закрила два металургійні заводи та залізорудну шахту, а також законсервувала потужності в Преторії та Салданьї. Єдиним повністю діючим підприємством залишається майданчик у Вандербейлпарку на південь від Йоганнесбурга, який виробляє листовий прокат.

В IDC підтвердили факт переговорів із метою довгострокового захисту виробничих можливостей країни. Очікується, що угоду винесуть на голосування акціонерів і закриють до кінця року, після чого державний фонд проведе стратегічний перегляд активів і розгляне залучення профільних інвесторів до окремих напрямів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ArcelorMittal наростив виручку до $32,2 млрд, коли в першому півріччі 2026 року корпорація збільшила виторг на 4,9%, а показник EBITDA — на 8,8% (до $3,74 млрд), отримавши $1,26 млрд чистого прибутку після сплати податків, відсотків та амортизації.