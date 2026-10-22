ArcelorMittal продает бизнес в ЮАР государству за $610 млн для спасения от закрытия

Крупнейший финансовый институт развития Южно-Африканской Республики — государственный Industrial Development Corp. (IDC) – достигла предварительной договоренности с гигантом ArcelorMittal SA о поглощении его южноафриканского подразделения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Общая стоимость сделки составляет около 10 миллиардов рандов (ориентировочно 610 миллионов долларов). Предложение IDC предусматривает денежную выплату около 3 млрд. рандов, а также взятие на себя долговых обязательств компании ArcelorMittal South Africa Ltd. (AMSA) на сумму примерно 7 млрд рандов.

Транзакция станет одной из самых масштабных промышленных интервенций правительства ЮАР за последние годы и вернет стратегический актив под контроль государства. На торгах в Йоханнесбурге акции AMSA взлетели на 21%, подняв рыночную капитализацию компании до 1,3 млрд рандов.

Спасение производства и изменение структуры собственности

Переговоры по спасению крупнейшего производителя стали в стране продолжались с ноября 2023 г., когда AMSA объявила о намерении остановить два завода, выпускающих критически важную продукцию для автомобильной и горнодобывающей отраслей. Это заставило вмешаться корпорацию IDC, уже владеющую долей в бизнесе, и Министерство торговли и промышленности ЮАР.

Кроме этого, в начале декабря подходит к концу 10-летнее соглашение с местным партнером Likamva Resources, и он вряд ли войдет в новую структуру собственности. Участие таких партнеров требуется законодательством страны для расширения экономических прав чернокожего большинства после эпохи апартеида.

AMSA уже закрыла два металлургических завода и железорудную шахту, а также законсервировала мощности в Претории и Салданьи. Единственным полностью действующим предприятием остается площадка в Вандербейлпарке к югу от Йоханнесбурга, производящей листовой прокат.

В IDC подтвердили факт переговоров в целях долгосрочной защиты производственных возможностей страны. Ожидается, что сделка будет вынесена на голосование акционеров и закрыта до конца года, после чего государственный фонд проведет стратегический пересмотр активов и рассмотрит привлечение профильных инвесторов к отдельным направлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что ArcelorMittal нарастил выручку до $32,2 млрд, когда в первом полугодии 2026 года корпорация увеличила выручку на 4,9%, а показатель EBITDA — на 8,8% (до $3,74 млрд), получив $1,26 млрд чистой прибыли после уплаты налогов.