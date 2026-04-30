Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ArcelorMittal произвел 13,3 млн т стали в первом квартале

Работник ArcelorMittal
Глобальная металлургическая компания ArcelorMittal по итогам первого квартала 2026 г. увеличила выплавку стали на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Показатель достиг 13,3 млн т, хотя в годовом исчислении наблюдается сокращение на 10,1%.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в отчете компании.

Поставки металлопродукции за отчетный период составили 12,8 млн. т, что на 1,5% меньше по сравнению с IV кварталом 2025 года. В то же время производство железной руды продемонстрировало годовой рост на 9,3%, достигнув 12,9 млн т.

Региональные показатели и рыночные тенденции

Наиболее заметный рост производства стали в Северной Америке, где объемы увеличились на 18,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ситуация на ключевых рынках:

  • Северная Америка: выплавка выросла до 2,1 млн т (+18,3% кв./кв.).
  • Европа: производство увеличилось до 6,8 млн. т (+6,8% кв./кв.).
  • Железная руда: добыча в сегменте AMMC и Либерии составила 9,7 млн т.
  • Эффективность: доходность зафиксирована на уровне $131/т EBITDA.

Генеральный директор компании Адитья Миттал отметил, что улучшение рыночных условий в Европе уже оказывает положительное влияние на производственные перспективы. По его словам, внедрение механизма CBAM и новых тарифных квот должно существенно сократить импорт в Европу с 1 июля, что позволит повысить загрузку внутренних мощностей.

Ожидание и стратегия

Компания прогнозирует, что структурные изменения в политической среде Европы будут способствовать восстановлению доходности к устоявшимся уровням. Несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, ArcelorMittal продолжает реализацию стратегии, делая упор на диверсифицированный портфель активов.

Напомним, АрселорМиттал Кривой Рог заработал 30 млрд грн в Эмиратах, но из убытков так и не вышел. В 2025 году экспорт продукции украинского предприятия превысил 37 млрд грн, однако компания четвертый год подряд зафиксировала убыток, который в этот раз составил почти 9 млрд грн.

Автор:
Максим Кольц