ArcelorMittal произвел 13,3 млн т стали в первом квартале

Глобальная металлургическая компания ArcelorMittal по итогам первого квартала 2026 г. увеличила выплавку стали на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Показатель достиг 13,3 млн т, хотя в годовом исчислении наблюдается сокращение на 10,1%.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в отчете компании.

Поставки металлопродукции за отчетный период составили 12,8 млн. т, что на 1,5% меньше по сравнению с IV кварталом 2025 года. В то же время производство железной руды продемонстрировало годовой рост на 9,3%, достигнув 12,9 млн т.

Региональные показатели и рыночные тенденции

Наиболее заметный рост производства стали в Северной Америке, где объемы увеличились на 18,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ситуация на ключевых рынках:

Северная Америка: выплавка выросла до 2,1 млн т (+18,3% кв./кв.).

Европа: производство увеличилось до 6,8 млн. т (+6,8% кв./кв.).

Железная руда: добыча в сегменте AMMC и Либерии составила 9,7 млн т.

Эффективность: доходность зафиксирована на уровне $131/т EBITDA.

Генеральный директор компании Адитья Миттал отметил, что улучшение рыночных условий в Европе уже оказывает положительное влияние на производственные перспективы. По его словам, внедрение механизма CBAM и новых тарифных квот должно существенно сократить импорт в Европу с 1 июля, что позволит повысить загрузку внутренних мощностей.

Ожидание и стратегия

Компания прогнозирует, что структурные изменения в политической среде Европы будут способствовать восстановлению доходности к устоявшимся уровням. Несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, ArcelorMittal продолжает реализацию стратегии, делая упор на диверсифицированный портфель активов.

Напомним, АрселорМиттал Кривой Рог заработал 30 млрд грн в Эмиратах, но из убытков так и не вышел. В 2025 году экспорт продукции украинского предприятия превысил 37 млрд грн, однако компания четвертый год подряд зафиксировала убыток, который в этот раз составил почти 9 млрд грн.