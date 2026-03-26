Арселор Миттал Кривой Рог заработал 30 млрд грн в Эмиратах, но из убытков так и не вышел

В 2025 году "Арселор Миттал Кривой Рог" экспортировал продукцию более чем на 37 млрд грн, из которых 30 млрд грн пришлось на Объединенные Арабские Эмираты. Однако предприятию не удалось выйти в прибыль и четвертый год подряд компания получила убыток в размере почти 9 млрд. грн. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Динамика доходов и финансовый результат

По итогам 2025 года чистый доход предприятия вырос до 71,1 млрд. грн. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 64,6 млрд грн, а в кризисном 2023-м – всего 41,8 млрд грн. Таким образом, за последние два года компания увеличила выручку на 70%.

Несмотря на положительную динамику доходов, чистый убыток за 2025 год составил 8,89 млрд. грн. Хотя это значительно меньше катастрофических показателей 2022 года (49,1 млрд грн ущерба), компании пока не удается преодолеть барьер рентабельности. Стабилизация ущерба на уровне около 9 млрд грн наблюдается второй год подряд (в 2024 году - 8,8 млрд грн).

Экспортная активность: доминирование рынка ОАЭ

Экспорт остается ключевым источником валютной выручки предприятия. В 2025 году доля внешних продаж в общей структуре доходов составила 52,7% или 37,5 млрд. грн.

География экспорта претерпела окончательную трансформацию. Основным рынком сбыта стали Объединенные Арабские Эмираты, куда было направлено продукции на сумму 30,5 млрд грн (более 81% всего экспорта). Доля европейских рынков, включая Люксембург и Польшу, суммарно составила около 17%.

Ключевые статьи экспорта в 2025 году:

Чугун перерабатывающий: 13,8 млрд грн;

Железорудный концентрат: 8,2 млрд. грн.;

Стальная катанка и прутки: 6,8 млрд грн;

Стальные полуфабрикаты: 4,3 млрд. грн.

Импорт и обеспечение производства

Для поддержки производственных мощностей в 2025 году предприятие импортировало товаров и услуг на сумму 9,15 млрд. грн. Крупнейшими поставщиками сырья и оборудования стали компании из Люксембурга (44,2% импорта) и Китая (23,1%).

Причины убыточности

Как отмечало Delo.ua, одним из главных факторов убыточности "АрселорМиттал Кривой Рог" является критический рост стоимости электроэнергии. Если в 2024 году цена для промышленности составляла около $135 за МВт-ч, то по состоянию на начало 2026 года она выросла до $210–230, а в пиковые часы достигает $370. Генеральный директор Мауро Лонгобардо в интервью изданию отмечал , что такие тарифы "вымывают" средства, запланированные на капитальные инвестиции, делая украинскую сталь неконкурентоспособной на мировом рынке.

Ситуация обострилась в 2026 году из-за внедрения Евросоюзом механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) без исключения для Украины. Это уже заставило предприятие остановить работу цеха блюмингом во втором квартале 2026 года. Потеря стабильного европейского рынка для части продукции ставит под вопрос загрузку мощностей, которые в 2024-2025 годах едва достигли 50% довоенного уровня для металлургического производства и 70-75% для горного департамента.

Миллиардные дотации и борьба за выживание

Как ранее отмечалось на предприятии, выживать предприятию позволяет лишь беспрецедентная поддержка материнской компании. По состоянию на весну 2025 года с начала полномасштабного вторжения глобальная группа ArcelorMittal влила в криворожский актив более $1 млрд прямой помощи. Эти средства направляются не только на покрытие операционного ущерба, но и на поддержание критической инфраструктуры — для стабильной работы комбината необходимо инвестировать около $200 млн ежегодно, из которых $40 млн составляет только земельный налог, уплачиваемый независимо от объемов производства.

Несмотря на сложные условия, АМКР остается крупнейшим иностранным инвестором в Украине: за 20 лет работы общий объем вложений превысил $11 млрд. Однако, как утверждают в компании, дальнейшая судьба комбината зависит от способности правительства урегулировать вопросы цен на энергоносители и найти компромисс с ЕС по экологическим пошлинам.