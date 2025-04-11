С начала полномасштабной войны ArcelorMittal вложила в "Арселор Миттал Кривой Рог" $1 млрд

С начала полномасштабной войны глобальная компания ArcelorMittal вложила в свой украинский актив $1 млрд, чтобы дочерняя компания могла выстоять во время войны. Об этом во время панельной дискуссии "Цена лидерства" на Business Wisdom Summit 2025 сказал генеральный директор "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

"Для того чтобы мы могли выжить наша материнская компания влила в "Арселор Миттал Кривой Рог" $1 млрд долларов", — сказал топменеджер.

По его словам, сейчас главным вызовом компании постоянно растущие внутри Украины цены на энергоносители. Это увеличивает себестоимость производства компании и понижает ее неконкурентоспособность на глобальных рынках.

"У наших поставщиков энергоресурсов также непростая ситуация и они перекладывают свои расходы на нас. Мы, как губка впитываем эти расходы и, поскольку наша продукция торгуется на мировых рынках, мы не можем переводить нашу увеличенную себестоимость на наших конечных потребителей, потому что тогда мы станем неконкурентоспособными", — отметил Лонго.

Он добавил, что из-за этого фактора компания вынуждена сокращать производство.

Также Лонгобардо отметил, что к началу полномасштабной войны "Арселор Миттал кривой Рог" ежегодно инвестировал в развитие $500 млн. Если после окончания войны компании удастся вернуться к таким объемам капитальных инвестиций, это станет стимулом к развитию также многих ее партнеров.

В 2024 году "АрселорМиттал Кривой Рог" не смог достичь безубыточности

В середине 2024 года металлургическое производство работало на 50% мощностей, а горный департамент — на 70-75% от довоенного уровня. Однако металлургам удалось значительно увеличить производство по сравнению с 2023 годом.

В компании отмечают, что в условиях войны предприятие приложило максимальные усилия и оптимизировало затраты, но по ряду обстоятельств не достигло безубыточности.

Среди ключевых вызовов для предприятия работа одной доменной печью, потеря коксовой батареи из-за пожара, дорогая логистика, нестабильное энергоснабжение из-за атак врага, кадровый кризис и сложная ситуация на внешних рынках.

Стоит отметить, что в 2024 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил в бюджеты всех уровней 6,6 млрд грн налогов и сборов, что на 60% больше, чем в 2023 г. Из них 727 млн грн поступили в государственный бюджет и 3 млрд грн – в местные бюджеты.

Также предприятие перечислило почти 830 млн. грн. единого социального взноса и 2,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость при импорте сырья и материалов.

Однако "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о проведении в ноябре 2024 года незаконной, по мнению компании, проверки по соблюдению требований налогового законодательства Украины по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за период, который по существу уже дважды проверялся.