"АрселорМиттал Кривой Рог" остается убыточным: какие производственные показатели за 2024 год

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины " АрселорМиттал Кривой Рог " объявило производственные результаты за 2024 год. Несмотря на усилия по оптимизации работы, предприятие не смогло добиться безубыточности.

Об этом говорится в релизе компании.

В середине 2024 года металлургическое производство работало на 50% мощностей, а горный департамент – на 70–75% от довоенного уровня. Однако металлургам удалось значительно увеличить производство по сравнению с 2023 годом.

Основные производственные показатели за 2024 год:

Чугун : 2,16 млн тонн;

: 2,16 млн тонн; Сталь : 1,65 млн тонн;

: 1,65 млн тонн; Прокат : 1,53 млн тонн;

: 1,53 млн тонн; Кокс (6% влажн.): 1,25 млн тонн;

(6% влажн.): 1,25 млн тонн; Концентрат : 7,82 млн тонн;

: 7,82 млн тонн; Добыча руды : 19,19 млн тонн.

Генеральный директор Мауро Лонгобардо отметил, что в условиях войны предприятие приложило максимальные усилия и оптимизировало расходы, но по ряду обстоятельств не достигло безубыточности.

Среди ключевых вызовов для АМ Кривой Рог – работа одной доменной печью, потеря коксовой батареи из-за пожара, дорогая логистика, нестабильное энергоснабжение из-за атак врага, кадровый кризис и сложная ситуация на внешних рынках.

Он добавил, что компания сосредоточила инвестиции на стратегическом проекте – строительстве хвостохранилища "Третья карта", первый этап которого завершили в 2024 году.

На 2025 год наша цель остается неизменной – это возможность обходиться своими силами без финансовой помощи Группы, которая поддерживает нас в эти трудные времена. Несмотря на все вызовы, «АрселорМиттал Кривой Рог» остается в Украине и с Украиной. Мы верим в Победу и готовы поучаствовать в восстановлении страны", – подчеркнул Лонгобардо.

Добавим, "АрселорМиттал Кривой Рог" имеет полный производственный цикл и может ежегодно выпускать более 6 млн. тонн стали, более 5 млн. тонн проката и более 5,5 млн. тонн чугуна.

Давление со стороны налоговиков

Стоит отметить, что в 2024 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил в бюджеты всех уровней 6,6 млрд грн налогов и сборов, что на 60% больше, чем в 2023 г. Из них 727 млн грн поступили в государственный бюджет и 3 млрд грн – в местные бюджеты.

Также предприятие перечислило почти 830 млн. грн. единого социального взноса и 2,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость при импорте сырья и материалов.

Однако "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о проведении в ноябре 2024 года незаконной, по мнению компании, проверки по вопросу соблюдения требований налогового законодательства Украины по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за период, который, по сути, уже дважды проверялся.

Добавим, что 21 января министр экономики Юлия Свириденко провела встречу с СЕО ArcelorMittal Лакшми Митталом. Они обсудили шаги, которые правительство может предпринять для преодоления вызовов, с которыми сталкивается металлургическая отрасль в Украине.