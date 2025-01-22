"АрселорМіттал Кривий Ріг" залишається збитковим: які виробничі показники за 2024 рік

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосило виробничі результати за 2024 рік. Незважаючи на зусилля з оптимізації роботи, підприємство не змогло досягти беззбитковості.

Про це йдеться в релізі компанії.

У середині 2024 року металургійне виробництво працювало на 50% потужностей, а гірничий департамент – на 70–75% від довоєнного рівня. Проте, металургам вдалося значно збільшити виробництво, порівняно з 2023 роком.

Основні виробничі показники за 2024 рік:

Чавун : 2,16 млн тонн;

: 2,16 млн тонн; Сталь : 1,65 млн тонн;

: 1,65 млн тонн; Прокат : 1,53 млн тонн;

: 1,53 млн тонн; Кокс (6% волог.): 1,25 млн тонн;

(6% волог.): 1,25 млн тонн; Концентрат : 7,82 млн тонн;

: 7,82 млн тонн; Видобуток руди: 19,19 млн тонн.

Генеральний директор Мауро Лонгобардо зазначив, що в умовах війни підприємство доклало максимальних зусиль і оптимізувало витрати, але через низку обставин не досягло беззбитковості.

Серед ключових викликів для АМ Кривий Ріг – робота однією доменною піччю, втрата коксової батареї через пожежу, дорога логістика, нестабільне енергопостачання через атаки ворога, кадрова криза та складна ситуація на зовнішніх ринках.

Він додав, що компанія зосередила інвестиції на стратегічному проєкті – будівництві хвостосховища "Третя карта", перший етап якого завершили у 2024 році.

На 2025 рік наша ціль залишається незмінною – це можливість обходитись своїми силами, без фінансової допомоги Групи, яка підтримує нас в ці важкі часи. Попри всі виклики, «АрселорМіттал Кривий Ріг» залишається в Україні і з Україною. Ми віримо в Перемогу і готові взяти участь у відбудові країни", – підкреслив Лонгобардо.

Додамо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" має повний виробничий цикл і може щороку випускати понад 6 млн тонн сталі, понад 5 млн тонн прокату та понад 5,5 млн тонн чавуну.

Тиск з боку податківців

Варто зазначити, що у 2024 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" сплатив до бюджетів усіх рівнів 6,6 млрд грн податків і зборів, що на понад 60% більше, ніж у 2023 р. Із них 727 млн грн надійшли до державного бюджету та 3 млрд грн – до місцевих бюджетів.

Також підприємство перерахувало майже 830 млн грн єдиного соціального внеску та 2,1 млрд грн податку на додану вартість при імпорті сировини та матеріалів.

Проте, "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про проведення в листопаді 2024 року незаконної, на думку компанії, перевірки з питання дотримання вимог податкового законодавства України з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за період, який по суті вже двічі перевірявся.

Додамо, що 21 січня міністр економіки Юлія Свириденко провела зустріч із СЕО ArcelorMittal Лакшмі Мітталом. Вони обговорили кроки, які уряд може зробити для подолання викликів, з якими стикається металургійна галузь в Україні.