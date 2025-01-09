"АрселорМіттал Кривий Ріг" поскаржився на "безпідставний тиск" податківців

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє про проведення в листопаді 2024 року незаконної, на думку компанії, перевірки з питання дотримання вимог податкового законодавства України з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за період, який по суті вже двічі перевірявся.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Компанія наголошує, що цей період уже був предметом перевірок і судових розглядів, які завершилися на її користь у судах трьох інстанцій.

За результатами останньої перевірки підприємство отримало податкове повідомлення-рішення на суму понад 1,34 млрд грн. У компанії заявляють, що вважають перевірку неправомірною та мають намір оскаржити її результати в установленому порядку.

Керівництво компанії стверджує, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" дотримується чинного законодавства та використовує підхід до нарахування рентної плати, який є загальноприйнятим у галузі.

"Прикро усвідомлювати, що у ці складні часи ми знову вимушені відстоювати свою позицію у справі, яку вже вважали вирішеною, в тому числі в судовому порядку. Йдеться про звинувачення в бік "АрселорМіттал Кривий Ріг" у начебто ухилянні від сплати рентних платежів за надра за минулі 2015-2019 роки. Ми вважаємо претензії податкового органу безпідставними. Компанія, що працює у складі світової корпорації, звертається до держави і вимагає цивілізованого підходу у вирішенні спору, прозорих та рівних умов для всіх учасників нашої галузі", - наголошує, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Підприємство працює в Україні вже 19 років, залишаючись найбільшим іноземним інвестором та одним із ключових платників податків. За цей час компанія інвестувала в економіку країни понад 10,7 млрд доларів і сплатила понад 103 млрд грн податків і зборів.

Причина спору

К компанії зазначають, що суть спору полягає у підході до розрахунку рентної плати — загальнодержавного податку за користування надрами для видобування корисних копалин, зокрема залізної руди.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" видобуває руду з кар’єру, яка має порівняно низький вміст заліза — 34–35%. Для отримання залізорудного концентрату руду спочатку подрібнюють у чотири етапи, а потім збагачують за допомогою магнітної сепарації, гідроциклонів та інших технологій. У результаті вміст заліза у кінцевому продукті збільшується до 65–68%.

У компанії наголошують, що різниця між первинною сировиною та концентратом, який отримують після глибокого збагачення, є очевидною для представників галузі. Тому метод нарахування рентної плати на руду, який використовували в компанії, був загальноприйнятим у гірничодобувній промисловості. Цей підхід відповідав вимогам Податкового кодексу України, чинного на момент перевірки, і неодноразово підтверджувався у судових рішеннях.

Попри це, податковий орган продовжує, як зазначають у компанії, чинити тиск шляхом повторних перевірок та донарахувань рентної плати.

Додамо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднався до позиції ряду інших енергоємних підприємств України, які висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії. У компанії наголосили, що в таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим і завод не може бути конкурентоспроможними на світовому ринку металургійної продукції.