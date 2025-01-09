"АрселорМиттал Кривой Рог" пожаловался на "безосновательное давление" налоговиков

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляет о проведении в ноябре 2024 года незаконной, по мнению компании, проверки по соблюдению требований налогового законодательства Украины по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за период, который по существу уже дважды проверялся.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания отмечает, что этот период уже был предметом проверок и судебных разбирательств, которые завершились в ее пользу в судах трех инстанций.

По результатам последней проверки предприятие получило налоговое уведомление-решение на сумму более 1,34 млрд грн. В компании заявляют, что считают проверку неправомерной и намерены оспорить ее результаты в установленном порядке.

Руководство компании утверждает, что "АрселорМиттал Кривой Рог" соблюдает действующее законодательство и использует подход к начислению рентной платы, который является общепринятым в отрасли.

"Досадно осознавать, что в эти сложные времена мы снова вынуждены отстаивать свою позицию по делу, которое уже считали решенным, в том числе в судебном порядке. Речь идет об обвинении в сторону "АрселорМиттал Кривой Рог" в уклонении от уплаты рентных платежей за недра". прошедшие 2015-2019 годы. претензии налогового органа безосновательны. Компания, работающая в составе мировой корпорации, обращается к государству и требует цивилизованного подхода в разрешении спора, прозрачных и равных условий для всех участников нашей отрасли", — отмечает генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Предприятие работает в Украине уже 19 лет, оставаясь крупнейшим иностранным инвестором и одним из ключевых налогоплательщиков. За это время компания инвестировала в экономику страны более 10,7 млрд. долларов и уплатила свыше 103 млрд. грн. налогов и сборов.

Причина спора

К компании отмечают, что суть спора заключается в подходе к расчету рентной платы — общегосударственного налога за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, в том числе железной руды.

"АрселорМиттал Кривой Рог" добывает руду из карьера, которая имеет сравнительно низкое содержание железа — 34-35%. Для получения железорудного концентрата руду сначала измельчают в четыре этапа, затем обогащают с помощью магнитной сепарации, гидроциклонов и других технологий. В результате содержание железа в конечном продукте увеличивается до 65-68%.

В компании отмечают, что разница между первичным сырьем и концентратом, который получают после глубокого обогащения, очевидна для представителей отрасли. Поэтому метод начисления рентной платы на руду, используемый в компании, был принят в горнодобывающей промышленности. Этот подход отвечал требованиям Налогового кодекса Украины, действующего на момент проверки и неоднократно подтверждался в судебных решениях.

Несмотря на это, налоговый орган продолжает, как отмечают в компании, оказывать давление путем повторных проверок и доначислений рентной платы.

"АрселорМиттал Кривой Рог" присоединился к позиции ряда других энергоемких предприятий Украины, которые выразили обеспокоенность относительно необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии. В компании подчеркнули, что в таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции.