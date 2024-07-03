"АрселорМиттал Кривой Рог" будет вынужден сокращать производство и отправить сотрудников в простой: в чем причина

"АрселорМиттал Кривой Рог" присоединяется к позиции ряда других энергоемких предприятий Украины, ранее выразивших обеспокоенность относительно необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии. В таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается.

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Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".

Там напоминают, что 1 июня правительство приняло решение о том, что гарантия поставки электроэнергии без ограничений будет действовать только для предприятий, которые будут импортировать не менее 80% от своего потребления.

"Учитывая самые высокие в Европе цены на электроэнергию в Польши, Словакии, Венгрии и Румынии , откуда она импортируется, необходимость тратить дополнительные средства на ее транспортировку и платить пошлины и акцизный сбор, цена импортной электроэнергии на предприятии более чем в 2 раза превышает цену электроэнергии, которую платят его конкуренты в отрасли в странах западной Европы", - отмечают в "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании отмечают, что в таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции.

Поэтому предприятие будет вынуждено значительно сокращать производство и отправить ориентировочно 1200 сотрудников в простой.

В масштабе экономики региона и Украины это, безусловно, приведет к таким негативным последствиям:

снижение налоговых выплат по НДФЛ и ЕСВ до 30 млн. грн. на месяц;

снижение платы за недра и экологические платежи около 60 млн. грн. в месяц;

понижение НДС на импорт сырьевых ресурсов около 120 млн. грн. в месяц;

снижение валютных поступлений ориентировочно на 90 млн долларов США или 3,6 млрд грн. в месяц за счет сокращения экспорта готовой продукции.

"Такие решения Правительства требуют четких расчетов и обоснований, а также поиска сбалансированного решения для промышленности, и, как следствие, для экономики страны в целом. Призываем Правительство пересмотреть принятое решение и уменьшить обязательный минимальный объем импорта электроэнергии до уровня 50% в течение года, путем внесение изменений в Постановление КМУ от 30 мая 2024 г. № 611" - отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

СПРАВКА:

"АрселорМиттал Кривой Рог" является крупнейшим производителем металлургической продукции в Украине. Для производства предприятие закупает большое количество сырьевых и энергоресурсов, является крупным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней и основным работодателем в городе Кривой Рог.

Предприятие создает вместе со своими дочерними и подрядными организациями более 20 тыс. рабочих мест, платежи в бюджет за 2023 год составили 4,1 млрд. грн., объем экспорта за 2023 год составил около 25 млрд. грн. В 2023 году завод обеспечил более четверти поступлений в бюджет Кривого Рога.

Требование для промышленности импортировать 80% электроэнергии приведет к коллапсу в экономике, - эксперт

Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий и росту безработицы, ведь электроэнергия значительно подорожает, и на всех ее все равно не хватит, заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность – это должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, снабжает огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом - в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", - резюмировал Каленков.