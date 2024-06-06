Чтобы избежать отключений, промышленность должна импортировать больше: почему это не подходит бизнесу

Чтобы избежать отключений, бизнесу нужно импортировать 80% от потребности, но мощности межгосударственных связей не хватит даже для обеспечения отдельных отраслей промышленности. В этих условиях бизнесу следует задуматься о снижении энергопотребления и собственной генерации.

Механизм гарантированного не отключения для промышленных предприятий был введен правительством еще зимой 2023 г., чтобы стимулировать коммерческий импорт. Сначала для гарантированного не отключения предприятие должно импортировать электроэнергию в объеме не меньше чем было в сентябре 2022 года, то есть 100% от потребности. А в октябре 2023 года, когда страна ожидала повторения массовых отключений правительство смягчило норматив до 50% от потребности.

После новой серии массированных атак на энергосистему, когда стало понятно, что дефицит в системе критический, а отключений не удастся избежать даже летом, Укрэнерго призвало бизнес импортировать, при этом снизив норматив для летнего сезона до 30%. Но даже в условиях пониженного норматива бизнес не торопился импортировать. Поскольку цены на электроэнергию в Украине были существенно ниже, объемы коммерческого импорта были незначительными, поэтому основная нагрузка ложилась на оператора системы передачи электроэнергии компанию "Укрэнерго", которая во время серьезного дефицита была вынуждена ковать электроэнергию в режиме аварийной помощи по более высоким ценам. К тому же, такая помощь не была гарантированной нужных объемов электроэнергии могло не быть в сети наших соседей.

Одним из механизмов сдерживания импорта эксперты называли ценовые ограничения на рынке электроэнергии, делавшие импорт невыгодным для бизнеса. А после того, как НКРЭКУ на заседании 9 мая повысила предельные цены разница между ценами в Украине , что повлекло за собой рост тарифов на электроэнергию для бизнеса. Таким образом, разница в ценах между Украиной и ЕС стала меньше, а бизнес получил дополнительные стимулы для импорта. Впоследствии правительство также повысило тарифы на электроэнергию для населения и увеличило норматив для гарантированного не отключения бизнеса с 30% до 80%, что вызвало у бизнеса возмущение.

Почему правительство повысило норматив

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что механизм гарантированного не отключения был введен именно для стимулирования импорта и после повышения прайскепов он не является актуальным, поскольку бизнес и так стал больше импортировать.

Проблема заключалась в том, что бизнес не контрактировал импортную электроэнергию. Были разные попытки стимулировать импорт, одной из таких мер стало введение нормы о не отключении потребителей, которые законтрактовали 30% импорта от потребления. После того как повысили прайс-кепы, импорт увеличился и поэтому отпала необходимость такого стимулирования, поэтому норматив изменили. Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

По словам аналитики консалтинговой компании ExPro Electricity Дарьи Орловой, цены на электроэнергию в Украине после поднятия прайскепов почти синхронизировались с европейскими, а импорт электроэнергии существенно вырос, особенно в ночные часы. К примеру, если 3 марта Украина вообще не импортировала электроэнергию, 3 апреля импорт составил 5415 МВт-ч, 3 мая — 3811 МВт-ч. А уже с середины мая импорт стал стремительно расти – 3 июня было законтрактовано 27 160 МВт.

Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра говорит, что на прошлой неделе (27 мая - 2 июня) цены в энергосистеме Украины и на западной границе с ЕС были почти одинаковыми . Индекс базовой нагрузки в Украине на прошлой неделе в среднем составил 4057 грн/МВт-час, а цена базовой нагрузки на границе с ЕС в рабочие дни составляла от 96 евро/МВт-час (Словакия) до 102 евро/МВт-час (Польша). ), что почти паритетно на украинском рынке. Причем если говорить не о спотовой, а о форвардной цене, то, например, в Венгрии она составляет на июнь в 77 евро/МВт-час.

По данным трейдеров, которые входят в команду "Енергожінка", импортируемые предприятия так и продолжают импортировать, поскольку какая-то часть работает на экспорт и имеют долгосрочные договоры, в которых цены импорта не являются решающими, Это же касается и других предприятий. В основном импортируют конечные потребители, которые имеют долгосрочные обязательства и хотят иметь возможность вкладываться в сроки перед заказчиками. Тенденция импорта не переменна, поскольку те, кто готов импортировать и закладывает это в цену продукта, продолжают это делать при новых обстоятельствах. Александр Голиздра Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо"

По словам Омельченко, если бы правительство не пошло на повышение норматива, промышленные предприятия импортировали бы 30% электроэнергии от потребности, а остальное брали бы из энергосистемы Украины. Поскольку такие предприятия нельзя было отключать, за дефицит платили бы другие потребители. При этом риски аварийных отключений получил бы и бизнес.

Если бы осталась норма в 30% импорта от потребностей предприятия в конкретный час и это предприятие нельзя отключать, оно все равно бы подбирало электроэнергию за счет других потребителей, в первую очередь за счет населения. Так что часов без света для населения было бы больше. Да и само предприятие получало бы непостоянный график поставок электроэнергии из-за дефицита. Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Межденжевых пересечений на всех не хватит

Промышленников возмутило это новшество. И многие профильные ассоциации выступили с резкой критикой, аргументируя это тем, что повышение норматива приведет к остановкам многих предприятий и коллапсу экономики в целом .

Глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть такое решение и снизить норму для гарантированного не отключения.

По словам Оринчак, повышение нормы приведет к серьезному ухудшению ситуации в отрасли и росту производственных затрат. Поскольку мощность межгосударственных связей меньше потребностей только одной добывающей отрасли, правительственная инициатива повлечет за собой искусственный рост спроса на импорт и спекулятивный рост цен. На аукционах по распределению межгосударственных связей преимущество получат предприятия с низкой долей затрат на электрическую энергию в себестоимости продукции.

Таким образом, увеличение нормы импорта для неотключения серьезно повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно добывающей, и приведет к остановке горнодобывающих производств в периоды высоких цен.

Нестабильный режим производства приведет к каскадному эффекту, усложняя планирование и негативно повлияв на добывающий сектор экономики. Это также приведет к сбоям в смежных отраслях, в частности в железнодорожном и морском транспорте, уменьшив объемы перевозки сырья и вызвав задержки и перерывы в логистических цепочках. Ксения Оринчак Глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины

С этим согласен и генеральный директор объединения предприятий "Укртрубопром" Геннадий Польский. По его словам, в настоящее время мощность межгосударственного пересечения составляет всего 1,7 ГВт, а потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса значительно превышает возможности пересечения. То есть импортной электроэнергии не хватит для закрытия потребностей всей украинской промышленности.

Императивное обязательство покупать 80% электроэнергии по импорту приведет к резкому росту цен на пересечение и электроэнергию. А это в свою очередь приведет к росту затрат и себестоимости украинской промышленной продукции. Украинские трубные заводы конкурируют с китайскими производителями, субсидируемыми государством. Поэтому такое обязательство по импорту электроэнергии ударит по конкурентоспособности отечественной трубной продукции. Геннадий Польский Генеральный директор объединения предприятий "Укртрубопром"

Возможные компромиссы

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах говорит, что достичь и поддерживать норму 80% импорта отечественному бизнесу почти невозможно. Компромиссным вариантом он считает установление нормы до 50% импортируемой электроэнергии бизнесом в течение года, что гарантирует отсутствие отключений. Также отключения не должны затрагивать предприятия оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры, список которых должен быть четко определен.

Нормативы по объемам потребления импорта электроэнергии целесообразно было бы стимулировать целевыми мерами поддержки. К примеру, понижение налоговой перегрузки, взаимоувязав его с процентом импорта. Это стимулировало бы промышленных потребителей искать дополнительные источники и объемы в ЕС. То же касается и кредитования, то есть уменьшение ставки в зависимости от объемов электроэнергии, которые импортирует бизнес. Анатолий Кинах Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей

По его мнению, правительству следовало бы стимулировать промышленность к энергосбережению. В первую очередь речь идет о предприятиях, которые в этом заинтересованы и имеют соответствующие проекты. Для этого бизнеса требуется доступное кредитование, внесение оборудования для отладки генерации в перечень критического импорта, а также страхование от военных рисков на первом этапе. Одним из выходов является стимулирование инвестиций в солнечные и ветровые электростанции, предоставление налоговых льгот и субсидий для предприятий, внедряющих ВИЭ.

Кроме этого, по мнению Кинаха, необходимы программы энергоэффективности на государственном и местном уровнях. К примеру, одним из пунктов – предоставление грантов и льготных кредитов на модернизацию оборудования для снижения энергопотребления. Бизнес может осуществлять программы управления спросом, которые позволят предприятиям гибко реагировать на колебания в поставках электроэнергии, а также использовать системы промышленных батарей для сглаживания пиковых нагрузок.

Кроме этого, власти могли бы подумать над увеличением пропускной способности межгосударственных сечений. Для этого следует модернизировать соответствующую инфраструктуру, включая строительство новых подстанций и линий электропередач. А средства для этого можно было бы привлечь от международных доноров, поскольку таких проектов в энергетике и сейчас очень много.