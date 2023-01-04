Кабмин установил дополнительные гарантии для промышленных предприятий, импортирующих электроэнергию

Кабинет министров 3 января установил дополнительные гарантии для импортирующих электроэнергию промышленных предприятий. Об этом сообщает Министерство энергетики.

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Документ предусматривает введение дополнительных гарантий для участников рынка электроэнергии, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

В министерстве отметили, что согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

В то же время цены на рынке "на сутки вперед" в странах ЕС существенно выше цены в Украине. Поэтому для привлечения импорта электроэнергии необходимо создание дополнительных стимулов, в частности гарантирование промышленным предприятиям непрерывного электроснабжения в случае заключения соответствующих договоров.

В связи с этим постановлением предусмотрены на период до 30 апреля 2023 года дополнительные гарантии защиты от плановых ограничений электроснабжения тех небытовых потребителей, объекты которых будут потреблять импортированную согласно соответствующим договорам электрическую энергию.

Чтобы избежать манипуляций, графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель будет импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения.

"Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов", - отметили в Минэнерго.

Напомним, 1 января 2023 вступили в действие новые тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Тарифы для бизнеса будут расти в течение 2023 года в три этапа.

По расчетам Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергии и коммунальных услуг, тарифы для небытовых потребителей в среднем вырастут на 15 копеек кВт-ч, а для промышленных энергоемких потребителей на 4 копейки за кВт-ч. Цена для бытовых потребителей остается неизменной.