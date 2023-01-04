Кабмін встановив додаткові гарантії для промислових підприємств, що імпортують електроенегрію

Кабінет міністрів 3 січня встановив додаткові гарантії для промислових підприємств, котрі імпортують електроенергію. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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Документ передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

В міністерстві зазначили, що наразі погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

Водночас ціни на ринку "на добу наперед" в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів.

З огляду на це, постановою передбачені на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію.

Щоб уникнути маніпуляцій, графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.

"Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів", - зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, 1 січня 2023 року вступили в дію нові тарифи “Укренерго” на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Тарифи для бізнесу ростимуть протягом 2023 року в три етапи.

За розрахунками Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах електроенергії та комунальних послуг, тарифи для непобутових споживачів в середньому зростуть на 15 копійок кВт-год, а для промислових енергоємних споживачів на 4 копійки за кВт-год. Ціна для побутових споживачів залишається незмінною.