Нові тарифи на електроенергію для бізнесу вступили в дію

З 1 січня 2023 року вступають в дію нові тарифи “Укренерго” на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Тарифи для бізнесу ростимуть протягом 2023 року в три етапи.

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За розрахунками Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах електроенергії та комунальних послуг, тарифи для непобутових споживачів в середньому зростуть на 15 копійок кВт-год, а для промислових енергоємних споживачів на 4 копійки за кВт-год. Ціна для побутових споживачів залишається незмінною.

Зростання тарифів для бізнесу зумовлено зростанням тарифів НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

З 1 січня тариф на передачу зросте на 10% - з 345,64 гривні/МВт⋅год до 380,28 гривні/МВт⋅год, з 1 квітня - ще на 13,1% до 430,25 гривні/МВт⋅год, а з 1 липня – ще на 12,7% до 485,1 гривні/МВт⋅год. Тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії встановлено на весь 2023 рік у розмірі 209,42 гривні/МВт⋅год.

Тариф на диспетчерські послуги "Укренерго" зросте з січня на 9,9% – з 62,13 гривні/МВт⋅год до 68,28 гривні/МВт⋅год, з квітня – ще на 18,4% до 80,87 гривні/МВт ⋅год, а з 1 – ще на 18,1% до 95,54 гривні/МВт⋅год.

Рішення застосувати поетапне збільшення тарифу Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила на нараді 20 грудня.

Попередня редакція проекту постанови передбачала традиційне одномоментне зростання тарифу на передачу з 1 січня на 28,9% порівняно з чинним – до 445,4 гривні/МВт⋅год, а на диспетчеризацію – на 36,7% до 84,91 гривні/МВт⋅год.

Однак в НКРЕКП вирішили, що одномоментне зростання в умовах воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів електроенергії. Враховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів, регулятор вирішив застосувати поетапне підвищення тарифу на послуги з передачі.

В “Укренерго” вважають, що запропонований порядок збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію не відповідає тимчасовій структурі витрати коштів, яка очікується в 2023 році.

Нагадаємо, через свої невдачі на полі бою, росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Через це значна частина енергетичної інфраструктури зруйнована, в енергосистемі України дефіцит потужності, а оператор системи передачі компанія "Укренерго" змушена вдатись до аварійних відключень.