НКРЕКУ затвердила поетапне підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 2023 році: у НЕК незадоволені

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 21 грудня затвердила триетапне зростання тарифів НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 2023 року.

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Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", з 1 січня тариф на передачу зросте на 10% - з 345,64 гривні/МВт⋅год до 380,28 гривні/МВт⋅год, з 1 квітня - ще на 13,1% до 430,25 гривні/МВт⋅год, а з 1 липня – ще на 12,7% до 485,1 гривні/МВт⋅год. Тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії встановлено на весь 2023 рік у розмірі 209,42 гривні/МВт⋅год.

Тариф на диспетчерські послуги "Укренерго" зросте з січня на 9,9% – з 62,13 гривні/МВт⋅год до 68,28 гривні/МВт⋅год, з квітня – ще на 18,4% до 80,87 гривні/МВт ⋅год, а з 1 – ще на 18,1% до 95,54 гривні/МВт⋅год.

Відповідно до обґрунтування проекту постанови, рішення застосувати поетапне збільшення тарифу комісія ухвалила на нараді 20 грудня. Передостання редакція проекту постанови передбачала традиційне одномоментне зростання тарифу на передачу з 1 січня на 28,9% порівняно з чинним – до 445,4 гривні/МВт⋅год, а на диспетчеризацію – на 36,7% до 84,91 гривні/МВт⋅год.

"Таке одномоментне зростання в умовах воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів електроенергії. Враховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів, доцільним є застосування поетапного підвищення тарифу на послуги з передачі", - пояснюється в обґрунтуванні зміни підходу.

У свою чергу, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у виступі на засіданні заявив, що для нього стало несподіванкою застосування нового підходу поетапного перегляду тарифу.

"Проаналізувати його вплив на нашу можливість здійснювати діяльність оперативно-технологічного управління системою експлуатації мереж зараз важко. Точно можна сказати, що запропонований порядок збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію не відповідає тимчасовій структурі витрати коштів, яка очікується наступного року", - сказав він.

За словами Кудрицького, НЕК очікує "досить високі" витрати на допоміжні послуги на початку року, а також що на початку року доведеться нести дуже значні витрати на відновлення зруйнованих мереж, "щоб кількість наших колег-енергетиків, які беруть участь у засіданні регулятора при свічках, поменшала, а не збільшилася".

Сама ж НКРЕКУ у своєму офіційному повідомленні про ухвалене рішення не вказує жодних чисельних показників, зазначаючи лише, що "скоригувала тарифи мінімально". Текст рішення наразі також не опубліковано.

"Коригування тарифів, що будуть діяти з 1 січня 2023 року, відбулось на мінімальному рівні з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, постачальників універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України", - сказано у ньому.

Регулятор вважає, що тарифи вдалося утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам всіх учасників ринку електроенергії, включаючи виробників і споживачів.

У комісії вказують, що внаслідок коригування тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кВт⋅год. При цьому середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 копійок за кВт·год (ціна ж для побутових споживачів залишиться незмінною).

Вказано, що коригування тарифів відбулося насамперед за рахунок передбачення коштів для операторів електричних мереж на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики; створення аварійного запасу устаткування, закупівлю необхідних цього товарів та послуг.

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