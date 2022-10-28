Кабмін залишив незмінними тарифи на електроенергію для населення до квітня 2023 року

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, до 31 березня 2023 року.

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Як повідомляє Міністерство енергетики, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 28 жовтня. Таким чином пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться незмінними протягом всього поточного осінньо-зимового періоду.

"Сьогодні, не зважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян", - наголосив міністр Герман Галущенко.

Він висловив вдячність кожному за своєчасну оплату електроенергії, оскільки це надзвичайно важливо для стабільної роботи енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки.

Нагадаємо, ціни на електроенергію становлять для індивідуальних побутових споживачів 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год при споживанні понад 250 кВт⋅год на місяць.

Останній тариф діє незалежно від обсягу споживання для для колективних побутових споживачів, гуртожитків та власників чи балансоутримувачів майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, а також для релігійних організацій.

Крім того, цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при роботі індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.

Водночас ухваленою урядом постановою цей перелік доповнено також цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки.

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