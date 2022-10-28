Кабмин оставил неизменными тарифы на электроэнергию для населения до апреля 2023 года

Кабинет министров продлил действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, до 31 марта 2023 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Министерство энергетики, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 28 октября. Таким образом, льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться неизменными в течение всего текущего осенне-зимнего периода.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", - подчеркнул министр Герман Галущенко.

Он выразил благодарность каждому за своевременную оплату электроэнергии, поскольку это чрезвычайно важно для стабильной работы энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак.

Напомним, цены на электроэнергию составляют для индивидуальных бытовых потребителей 1,44 грн/кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн/кВт·ч при потреблении более 250 кВт·ч в месяц.

Последний тариф действует независимо от объема потребления для коллективных бытовых потребителей, общежитий и собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах, а также для религиозных организаций.

Кроме того, этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при работе индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещении дворов, лестниц и номерных знаков.

В то же время принятым правительством постановлением этот перечень дополнен также целями потребления на аварийное и эвакуационное освещение, противопожарные системы, системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, системы сигнализации и авиационные маяки.

Источник фото: ua.depositphotos.com