В счетах за электроэнергию появится дополнительная графа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление №924, которым расширила права потребителей электроэнергии, в том числе на информацию.

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Об этом 18 августа сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Регулятор обязал электропоставщиков добавить в счета на оплату графу, в которой будет указана информация о начальных и конечных показания счетчиков, на основании которых производятся начисления.

В НКРЭКУ отмечают, что решение было принято с целью обеспечения бытовых потребителей понятной и корректной информацией о начислениях за потребленную электрическую энергию.

Для потребителей, электроустановки которых имеют небольшую мощность до 0,1 кВт, урегулировали организацию коммерческого учета и определили объемы потребления без установки счетчиков.

Регулятор упростил процедуру смены электропоставщика. Теперь потребитель может перейти к новому поставщику за три дня, тогда как раньше это занимало до 21 дня.

Напомним, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительство сохранит для населения Украины действующие тарифы на электроэнергию и будет способствовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ.

Кроме того, Рада ввела мораторий на повышение тарифов на тепло для населения. Он будет действовать все время военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

Деньги на покрытие разницы между реальным тарифом и тем, что будет установлено для населения, планируют взять у международных партнеров.