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Рада ввела мораторий на повышение тарифов на тепло для населения
Верховная Рада Украины во время заседания 29 июля приняла законопроект №7427, устанавливающий мораторию на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн на покрытие разницы тарифов. "За" проголосовали 260 нардепов.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Деньги на покрытие разницы между реальным тарифом и тем, что будет установлено для населения, планируют взять у международных партнеров.
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Согласно документу, в Украине запретят повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию;
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Также законом устанавливается временный запрет поставщику природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.
Напомним, глава Минрегиона Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году начнут своевременно, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.
В то же время Украина договорилась с Всемирным банком и ЕБРР о получение более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону. В настоящее время работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы выполнены на треть.
Источник фото: ua.depositphotos.com