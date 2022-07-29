Рада ввела мораторий на повышение тарифов на тепло для населения

Верховная Рада Украины во время заседания 29 июля приняла законопроект №7427, устанавливающий мораторию на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн на покрытие разницы тарифов. "За" проголосовали 260 нардепов.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Деньги на покрытие разницы между реальным тарифом и тем, что будет установлено для населения, планируют взять у международных партнеров.

Мораторий будет действовать все время военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

Согласно документу, в Украине запретят повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Также законом устанавливается временный запрет поставщику природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

Напомним, глава Минрегиона Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году начнут своевременно, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.

В то же время Украина договорилась с Всемирным банком и ЕБРР о получение более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону. В настоящее время работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы выполнены на треть.

Источник фото: ua.depositphotos.com