Этой зимой украинцам "прикрутят" отопление

Отопительный сезон в Украине начнут вовремя, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.

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Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По его словам, украинцев ждет "сверхсложная зима", готовится к холодам нужно "именно сейчас", а как мы переживем зиму - "зависит от каждого из нас".

Чернышов отметил, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - сказал он.

Главная задача сейчас, по его словам - "обеспечить беспрерывность тепла".

Хотя в квартирах и станет холоднее, тарифы останутся на прежнем уровне, заявил Чернышов.

Отметим, Кабмин просчитывает и готовится ко всем возможным сценариям в новом отопительном сезоне. Кабмин передал в собственность "Нафтогаза" шесть ТЭЦ и обязал продавать газ по фиксированной цене.

Также Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу, чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.