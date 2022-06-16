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Энергетика
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"Нафтогаз" назвал тариф на газ для бывших клиентов газсбытов

"Нафтогаз" назвал тариф на газ для бывших клиентов газсбытов
8,8 миллиона украинцев получат газ по цене 7,96 грн

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня. 8,8 миллиона украинцев получат газ по цене 7,96 грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

С 1 мая 2022 года в реестр газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" подключены 8,8 млн украинских домохозяйств, получавших газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), согласно годовому тарифному плану "Фиксированный" с одной из самых выгодных цен на рынке. 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

Соответствующее решение было принято ОГТСУ и Министерством энергетики Украины.

"Это не в первый раз, когда ГК "Нафтогаз Украины" защищает интересы потребителей поставщика "последней надежды". Благодаря нашим совместным усилиям с властями, их тариф на газ составит 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки)", - отметили в компании.

Таким образом, для обеспечения бесперебойного газоснабжения в условиях военного положения все потребители, ранее получавшие природный газ от 17 поставщиков под брендом "Твій газзбут" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Снабжение", с 1 мая 2022 года обеспечиваются газом от "Нафтогаза".

"Обращаем внимание, что новые клиенты производят оплаты с предыдущим поставщиком за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, а с 1 мая 2022 года оплачивают газ на счета ГК "Нафтогаз Украины"", - говорится в сообщении.

Изменение цены актуально для клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, согласно которому цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" для обеспечения населения горячей водой будет составлять 7420 гривен за тысячу кубометров(с НДС) с 1 июня до 1 июля. 

Автор:
Светлана Манько