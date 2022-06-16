"Нафтогаз" назвал тариф на газ для бывших клиентов газсбытов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня. 8,8 миллиона украинцев получат газ по цене 7,96 грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

С 1 мая 2022 года в реестр газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" подключены 8,8 млн украинских домохозяйств, получавших газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), согласно годовому тарифному плану "Фиксированный" с одной из самых выгодных цен на рынке. 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

Соответствующее решение было принято ОГТСУ и Министерством энергетики Украины.

"Это не в первый раз, когда ГК "Нафтогаз Украины" защищает интересы потребителей поставщика "последней надежды". Благодаря нашим совместным усилиям с властями, их тариф на газ составит 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки)", - отметили в компании.

Таким образом, для обеспечения бесперебойного газоснабжения в условиях военного положения все потребители, ранее получавшие природный газ от 17 поставщиков под брендом "Твій газзбут" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Снабжение", с 1 мая 2022 года обеспечиваются газом от "Нафтогаза".

"Обращаем внимание, что новые клиенты производят оплаты с предыдущим поставщиком за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, а с 1 мая 2022 года оплачивают газ на счета ГК "Нафтогаз Украины"", - говорится в сообщении.

Изменение цены актуально для клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, согласно которому цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" для обеспечения населения горячей водой будет составлять 7420 гривен за тысячу кубометров(с НДС) с 1 июня до 1 июля.