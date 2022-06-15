Украина хочет получить по ленд-лизу сжиженный газ из США , - СМИ

Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу, чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.

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Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Украина обсуждает с западными партнерами разные варианты обеспечения поставок газа на зиму и увеличения собственной добычи голубого топлива.

В частности, обсуждается потенциальное соглашение с Вашингтоном по поставкам американского сжиженного природного газа в рамках программы ленд-лиза.

Кроме того, обсуждается обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке. Также разрабатываются альтернативные маршруты поставок.

Генеральный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.

"У США есть очень четкий мандат на предоставление необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", - говорит Витренко.

По плану о ленд-лизе Украина хочет получить около 6 миллиардов кубометров LNG, который будет доставляться в Европу и будет попадать в страну через трубопровод.

При этом украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

Напомним, "Нафтогаз" заключил соглашение с канадским энергетическим разработчиком Symbio Infrastructure (Symbio) на закупку сжиженного природного газа (LNG) и зеленого сжиженного водорода (LH2) из ​​Квебека.