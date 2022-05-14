ОП ожидает решения в США о новом пакете поддержки на 40 млрд долларов на следующей неделе

В Офисе президента ожидают, что на следующей неделе Сенат США примет решение о новом пакете поддержки Украины на 40 млрд долларов. Об этом на Facebook написал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

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"Президент завершил встречу с влиятельными американскими сенаторами-республиканцами. А главное – настоящими друзьями Украины. Сегодня наше государство имеет жесткую двухпартийную и двухпалатную поддержку американских друзей. И американского народа. Поэтому на следующей неделе следует ожидать решения по 40 млрд. дол. США поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки. Реализацию программы ленд-лиза", - написал Сибига.

Напомним, министры иностранных дел “Большой семерки” поддержали увеличение помощи, а также поставок оружия Украине во время встречи 13 мая.

Президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины.