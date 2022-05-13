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Президент Евросовета поддержал увеление финансирования на военную технику для Украины до 2 млрд евро
Президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины.
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Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter.
"Полная поддержка Жозепу Боррелю в его предложении о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины", - написал президент Евросовета.
Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель 13 мая заявил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки, которая будет направлена на тяжелое вооружение. Также он отметил, что доведет помощь ЕС примерно до 2 миллиардов евро.Подписывайтесь на наш Telegram канал