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Экономика
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Президент Евросовета поддержал увеление финансирования на военную технику для Украины до 2 млрд евро

Шарль Мишель, Президент Евросовета, ЕС, Евросоюз
Фото: Президент Евросовета поддержал увеление финансирования на военную технику для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины. 

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Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter

"Полная поддержка Жозепу Боррелю в его предложении о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины", - написал президент Евросовета.  

Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель 13 мая заявил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки, которая будет направлена ​​на тяжелое вооружение. Также он отметил, что доведет помощь ЕС примерно до 2 миллиардов евро.

Автор:
Анастасия Дедковская