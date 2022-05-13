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Президент Євроради підтримав збільшення фінансування на військову техніку для України до 2 млрд євро

Шарль Мішель, президент Європейської Ради, допомога Україні
Фото: Президент Євроради підтримав збільшення фінансування на військову техніку для України

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав пропозицію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України.

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Про це Шарль Мішель повідомив у Twitter.

"Повна підтримка Жозепу Боррелю у його пропозиції щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України", - написав президент Євроради.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель 13 травня заявив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки, яка буде спрямована на важке озброєння. Також він зазначив, що доведе допомогу ЄС приблизно до 2 мільярдів євро.

Автор:
Анастасія Дєдковська