Президент Євроради підтримав збільшення фінансування на військову техніку для України до 2 млрд євро

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав пропозицію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Шарль Мішель повідомив у Twitter.

"Повна підтримка Жозепу Боррелю у його пропозиції щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України", - написав президент Євроради.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель 13 травня заявив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки, яка буде спрямована на важке озброєння. Також він зазначив, що доведе допомогу ЄС приблизно до 2 мільярдів євро.