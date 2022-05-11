У переговорах України з Росією ЄС не буде посередником, - Борель

Європейський союз не може стати посередником у переговорах між Україною та РФ. Сідати за стіл переговорів треба з позиції сили, і завдання ЄС зараз поставити на цю позицію українців.

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Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeile.

Боррель заявив, що "не розуміє людей, які бачать у постачанні зброї продовження війни".

"Я питаю цих людей: не має значення, чим закінчиться ця війна? Чи повинні українці стати на коліна, роздерті росіянами? Ви цього хочете?" – сказав Боррель.

Також Боррель заявив, що ЄС не має наміру бути посередником у переговорах з Росією.

"Розумієте, війни закінчуються переговорами. Але сідати за стіл переговорів треба з позиції сили, і завдання зараз - поставити на цю позицію українців", - наголосив Боррель.

Щодо посередницької місії Євросоюзу, то, на думку Борреля, "росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника". Також він відкидає, що цю роль зіграє Китай, оскільки він схиляється на бік РФ.

"Туреччина робить там дуже хорошу роботу. Має хороші відносини з обома сторонами. Звичайно, Організація Об'єднаних Націй була б кращою", - сказав Боррель, перераховуючи можливих посередників для врегулювання конфлікту в Україні.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни. Він заявив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.