Зеленский не видит признаков скорого завершения войны и назвал условия выхода Украины из переговорного процесса

Президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны и заявил, что Украина готова полностью выйти из мирных переговоров, если Россия убьет мирных украинцев и военных, которых можно освободить.

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Об этом Зеленский заявил в выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим никакого желания с российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной", - сказал президент.

По его словам, с 24 февраля не было ни одного дня, чтобы украинские власти не вели переговоры о предоставлении нашей стране оружия, ужесточении санкций против России.

"И не было ни одного дня, когда мы бы не вели переговоры относительно безопасного выхода и "зеленого коридора" для людей, которые находятся в осаде в Мариуполе", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.

Зеленский подчеркнул, что российско-украинская война отразится на продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в том числе на Ближнем Востоке, из-за нарушения традиционных цепочек поставок.

"Мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины оказывать отпор российской агрессии", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова полностью выйти из мирных переговоров, если Россия убьет мирных украинцев и военных, которых можно освободить.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не может допустить сокращения населения своей страны на 11 млн за счет потери земель и выехавших граждан.

Напомним, Владимир Зеленский попросил Генсека ООН помочь с эвакуацией из "Азовстали" всех раненых.