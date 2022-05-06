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Зеленський не бачить ознак швидкого завершення війни та назвав умови виходу України з переговорного процесу
Президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни, і заявив, що Україна готова повністю вийти із мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців та військових, яких можна звільнити.
Про це заявив Зеленський у виступі перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.
"Сьогодні 72 доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки що. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання з російської сторони, щоб завершити її. І ми не бачимо задовільних рішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною", - сказав президент.
За його словами, з 24 лютого не було жодного дня, щоб українська влада не вела переговори про надання нашій країні зброї, посилення санкцій проти Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"І не було жодного дня, коли ми не вели б переговори щодо безпечного виходу та "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі", - підкреслив Зеленський.
Він сказав, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.
Зеленський наголосив, що російсько-українська війна позначиться на продовольчій безпеці сотень мільйонів людей, у тому числі на Близькому Сході, через порушення традиційних ланцюжків постачання.
"Світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча у перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Україна готова повністю вийти з мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців та військових, яких можна звільнити.
"Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що не може допустити скорочення населення своєї країни на 11 млн за рахунок втрати земель та громадян, які виїхали.