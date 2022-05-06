Зеленський не бачить ознак швидкого завершення війни та назвав умови виходу України з переговорного процесу

Президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни, і заявив, що Україна готова повністю вийти із мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців та військових, яких можна звільнити.

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Про це заявив Зеленський у виступі перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

"Сьогодні 72 доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки що. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання з російської сторони, щоб завершити її. І ми не бачимо задовільних рішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною", - сказав президент.

За його словами, з 24 лютого не було жодного дня, щоб українська влада не вела переговори про надання нашій країні зброї, посилення санкцій проти Росії.

"І не було жодного дня, коли ми не вели б переговори щодо безпечного виходу та "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.

Зеленський наголосив, що російсько-українська війна позначиться на продовольчій безпеці сотень мільйонів людей, у тому числі на Близькому Сході, через порушення традиційних ланцюжків постачання.

"Світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча у перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова повністю вийти з мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців та військових, яких можна звільнити.

"Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що не може допустити скорочення населення своєї країни на 11 млн за рахунок втрати земель та громадян, які виїхали.