Зеленский пригласил канцлера Германии посетить Украину 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает Reuters.

"Он приглашен, приглашение открыто, это было уже некоторое время. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг - приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значения, я думаю, вы достаточно культурны, чтобы понять, почему", - сказал Зеленский, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House.

Издание отмечает, что День Победы 9 мая - одно из самых важных национальных событий в России, воспоминание о советских жертвах, принесенных в разгроме нацистской Германии в войне, известной в России как Великая Отечественная война.

Отметим, ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии не хочет ехать в Украину, а причиной назвали отказ Киева принять президента Франк-Вальтера Штайнмайера в апреле, что стало для Германии "настоящим потрясением", ведь президент представляет всю Германию.

Так, немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

В свою очередь в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу восприняли с удивлением.

Канцлер Германии Шольц сказал, что отказ от встречи со Штайнмайером — "это проблема".

Но 5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и они договорились "оставить прошлое позади".