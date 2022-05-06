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"Путин не должен выиграть войну и не выигрывает ее", — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в российско-украинской войне Россия ни в коем случае не должна выиграть, потому что, по мнению политика, это создаст риск международного произвола.
Свое мнение он высказал в пятницу, 6 мая, на публичном мероприятии в Гамбурге, сообщает Bild.
Канцлер отметил, что мир много лет выстраивал тесные экономические и политические связи, чтобы минимизировать вероятность любых военных конфликтов между странами. Шольц считает, что до российско-украинской войны мировые лидеры считали нынешнюю эскалацию невозможной, ведь российская агрессия разрушила мировой порядок.
"С рациональной точки зрения тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни одна сторона не должна думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу", — подчеркнул Шольц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он в очередной раз отметил солидарность правительства Германии с Украиной. Немецкий лидер подчеркнул, что Германия будет продолжать оказывать Украине поддержку разного рода.
"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины, и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного произвола. Уже по этой причине Россия не должна одержать верх", — подчеркнул канцлер Германии.
Ранее Шольц заявил, что Германия не признает легитимность никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины из-за военной агрессии РФ.