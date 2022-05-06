"Путін не повинен виграти війну і не виграє її", — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у російсько-українській війні Росія в жодному разі не повинна виграти, тому що, на думку політика, це створить ризик міжнародного свавілля.

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Свою думку він висловив у п'ятницю, 6 травня, на публічному заході у Гамбурзі, повідомляє Bild.

Канцлер зазначив, що світ багато років будував тісні економічні та політичні зв'язки, щоб мінімізувати ймовірність будь-яких військових конфліктів між країнами. Шольц впевнений, що до російсько-української війни світові лідери вважали нинішню ескалацію неможливою, адже російська агресія зруйнувала світовий порядок.

"З раціонального погляду тісна взаємозалежність національних економік уже давно зробила збройні конфлікти настільки дорогими, що жодна сторона не повинна думати про те, щоб вдатися до цього методу", — наголосив Шольц.

Він вкотре наголосив на солідарності уряду Німеччини з Україною. Німецький лідер підкреслив, що Німеччина продовжуватиме надавати Україні підтримку різного роду.

"Путін не повинен виграти цю злочинну агресивну війну проти України, і він цю війну не виграє. Якщо Путіну це зійде з рук, існує ризик міжнародного свавілля. Вже з цієї причини Росія не повинна взяти гору", — наголосив канцлер Німеччини.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не визнає легітимність жодних кроків, що суперечать територіальному суверенітету та цілісності України через військову агресію РФ.