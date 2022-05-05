США та Німеччина не визнають легітимність зміни кордонів України

5 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом. У центрі уваги була війна Росії проти України та подальша військова підтримка Києва.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

Зазначається, що обидва лідери заявили, що не визнають легітимність жодних кроків, що суперечать територіальному суверенітету та цілісності України через військову агресію РФ.

Лідери погодилися з тим, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку у здійсненні свого законного права на самооборону.

Шольц і Байден рішуче засудили чергові безглузді заяви російського керівництва про "денацифікацію" і "нацизм".

Країну-агресора в черговий раз закликали до негайного припинення бойових дій в Україні, виведення військ з території України та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, Шольц повідомив, що глава МЗС Німеччини Бербок найближчим часом відвідає Україну.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.