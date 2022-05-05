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США та Німеччина не визнають легітимність зміни кордонів України
5 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом. У центрі уваги була війна Росії проти України та подальша військова підтримка Києва.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.
Зазначається, що обидва лідери заявили, що не визнають легітимність жодних кроків, що суперечать територіальному суверенітету та цілісності України через військову агресію РФ.
Лідери погодилися з тим, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку у здійсненні свого законного права на самооборону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Шольц і Байден рішуче засудили чергові безглузді заяви російського керівництва про "денацифікацію" і "нацизм".
Країну-агресора в черговий раз закликали до негайного припинення бойових дій в Україні, виведення військ з території України та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Крім того, Шольц повідомив, що глава МЗС Німеччини Бербок найближчим часом відвідає Україну.
Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.