Українці різко погіршили ставлення до Шольца під час війни: вже 54% оцінюють його негативно — опитування

54% українців негативно ставляться до канцлера Німеччини Олафа Шольца (проти 23% у січні), свідчать результати останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Частка ж українців, що ставляться до голови німецького уряду позитивно, впала з 37% до 30%. При цьому про нього досі не чули 10% респондентів (у січні — 20%).

Також опитування показало, що 44% негативно ставляться до президента Німеччини та її колишнього міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмайєра. Ще 26% все ж таки оцінюють його позитивно, а 21% досі не знають такого політика.

Крім того, радикально змінилося ставлення до фактичного керівника Білорусі Олександра Лукашенка: негативно до нього ставляться 96% опитаних українців, а позитивно лише близько 2%. Хоча ще у січні, до приєднання його країни до російської агресії проти України, перших було 64%, а других – 29% (тобто приблизно в 15 разів більше).

Тих же, хто позитивно ставиться до президента Росії Володимира Путіна, за результатами нового опитування "Рейтинга", не знайшлося зовсім, хоча ще в січні їх було 14%. Натомість майже всі опитані (98%) тепер оцінюють лідера країни-агресора негативно.

Опитування було проведене 26 квітня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Зазначимо, що Шольц раніше публічно заявляв про відмову Німеччини передавати Україні важке озброєння для відбиття російської агресії, за що критикувався не лише в українському суспільстві, а й з боку німецької опозиції в особі Християнсько-демократичного союзу.

При цьому тижнем раніше канцлер повідомив, що Німеччина замість прямих поставок важкого озброєння Україні передасть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті відправлять Україні своє озброєння часів СРСР, оскільки українські солдати вміють із ним поводитися і його можна доставити без зволікань.

28 квітня німецький парламент за спільною пропозицією правлячої коаліції та опозиційної ХДС прийняв заяву, виступивши за всебічну підтримку України у її війні з РФ, зокрема передбачивши постачання для цієї мети важкого озброєння. При цьому незадовго до цього з'явилася інформація, що Міністерство оборони США створило у німецькому Штутгарті центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com