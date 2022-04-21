Шольца можуть відправити у відставку через відмову передати Україні важку зброю — ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зіткнувся зі зростаючим тиском усередині своєї урядової коаліції через його відмову відправити важке озброєння Україні для її війни з Росією. Наразі політику загрожує відставка, повідомляють ЗМІ.

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Зокрема, видання Spiegel повідомляє, що лідери опозиційних партій Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) мають намір внести проєкт резолюції про постачання важкого озброєння Україні, якщо Шольц цього не зробить.

Політологи стверджують, що опозиція має всі шанси зібрати голоси для ухвалення резолюції. Якщо це станеться, то Шольцу треба буде просити вотум довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі, пояснюють у виданні.

При цьому в коаліції також багато хто підтримує відправлення важкої зброї Україні. Антон Хофрайтер, партія якого є однією з двох у коаліційному уряді, заявив порталу t-online: "Оголошений продаж зброї Україні Олафом Шольцем — ще один крок у правильному напрямку, але цього не достатньо".

Хофрайтер розповів редакційній мережі Deutschland, що, на його думку, дуже важливо, щоб Україна наразі швидко отримала важке озброєння.

У свою чергу депутат бундестагу від Вільної демократичної партії (СвДП) Біджан Джір-Сарай закликав до якнайшвидшого вирішення питання про доставку важких озброєнь.

"Україна потребує не тільки нашої повної підтримки та солідарності, а й конкретної допомоги, і, на мій погляд, постачання зброї, а точніше важкого озброєння, зараз необхідне", — підкреслив Джір-Сарай.

Нагадаємо, Шольц заявив, що його країна, як і раніше, надає військову допомогу Україні, хоча вона практично досягла своєї межі, і не збирається відправляти важку зброю.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині заявляли, що, замість прямих постачань важких озброєнь Києву, передадуть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті надішлють Україні своє озброєння часів СРСР.