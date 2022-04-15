Канцлер ФРН має намір виділити 2 млрд євро на військову техніку для України - Reuters

Канцлер ФРН Олаф Шольц має намір збільшити військовий бюджет Німеччини на 2 млрд євро, і більшість цих грошей підуть на допомогу Україні.

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Німецький канцлер Олаф Шольц хоче витратити додатково 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Зокрема на закупівлю військової техніки. Про це повідомляє Reuters.

Кошти планують витратити на закупівлю нової військової техніки, більшість з яких піде в Україну. Тільки на “Європейський фонд миру”, який закуповує зброю для України, із цієї суми передбачено близько 400 мільйонів євро. При цьому раніше в Німеччині зазначали, що не готові постачати Україні всі озброєння, які є у бундесверу.

За інформацією агентства, уряд уже погодив значне збільшення коштів на військову допомогу у додатковому бюджеті.

Нагадаємо, що 12 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що його країна постачатиме зброю Україні, незважаючи на так звану філософію безпеки, якої Берлін завжди дотримувався. Також він наголосив, що Європа загалом і Німеччина зокрема не відновлять дружні відносини з Росією, поки всередині країни зберігатиметься чинний режим.