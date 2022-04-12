Штайнмайер: Германия будет поставлять оружие Украине, хоть это и противоречит философии безопасности страны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна будет поставлять оружие Украине, несмотря на так называемую философию безопасности, которой Берлин всегда придерживался.

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Об этом Штайнмайер заявил 12 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает издание "Укринформ".

Он отметил, что в вопросе военной помощи украинской армии Германия и Польша тесно сотрудничают.

"Мы солидарны с Украиной", - сказал Штайнмайер в ходе пресс-конференции.

В то же время он отметил, что Европа в целом и Германия в частности не возобновит дружественные отношения с Россией, пока внутри страны будет сохраняться действующий режим.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и тех, кто принимает политические решения, нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии призвал РФ прекратить войну против Украину. Такое заявление Штайнмайер сделал после того, как президент Владимир Зеленский не согласился принять его в Киеве "из-за его тесных связей с Россией".